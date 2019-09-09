İTÜ mezunu Halit Ayar'ı İstiklal Caddesi'nde öldüren bakın kim çıktı
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Zanlıyla ilgili çıkan bilgiler ise isyan ettirdi...
Beyoğlu'nda durakta beklerken para isteyen gençlere olumsuz yanıt verdiği için İTÜ mezunu mühendis Halit Ayar'ın kırık şişe ve bıçakla öldürülmesi herkesi dehşete düşürdü. Tüyler ürperten olaya ilişkin şüpheliler kısa sürede yakalandı. Para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kanlı elbiseleri değiştirip ablasının evine gitmiş: Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı. Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.
Katil zanlısı cezaevinden iyi hal sebebiyle salınmış: Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde detaylı sorgulamaları yapılan şüpheli Emra Yaşar'ın 'Hırsızlık', 'Yaralama', 'Uyuşturucu' ve 'Tehdit ve Gasp' suçlarından 15 farklı kaydının olduğu 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevine yollandığı ortaya çıktı. Cezaevindeki iyi hali sebebiyle Yaşar'ın 2 Eylül'de ailesinin yanına izne çıktığı öğrenildi. 9 Eylül'de de cezaevine teslim olması gerekiyordu.
Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Öte yandan korkunç olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor.