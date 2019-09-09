İTÜ mezunu Halit Ayar'ı durakta böyle vahşice öldürmüşler

Cezaevinden izinli çıkmış: Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu, Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.