İTÜ mezunu Halit Ayar'ı durakta böyle vahşice öldürmüşler
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan şüpheli Emra Y.'nin gasp suçundan hükümlü olduğu, Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda durakta beklerken para isteyen gençlere olumsuz yanıt verdiği için İTÜ mezunu mühendis Halit Ayar'ın kırık şişe ve bıçakla öldürülmesi herkesi dehşete düşürdü. Tüyler ürperten olayaa ilişkin şüpheliler kısa sürede yakalandı. Para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kanlı elbiseleri değiştirip ablasının evine gitmiş: Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı. Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.
Cezaevinden izinli çıkmış: Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu, Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Öte yandan korkunç olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor.