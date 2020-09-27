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İttifak Holding Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 3. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

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18. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı. 

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altıpas üzerinde topa iyi yükselen Shengelia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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