İtirafçı albay: Gülen TSK benim gözbebeğim deyip rütbemi taktı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Albay İbrahim A. rütbesini Fethullah Gülen'in "TSK benim gözbebeğim" deyip taktığını açıkladı.

Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Albay İbrahim A., ifadesinde darbe girişiminin İstanbul ayağını organize eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ile aynı örgüt evine gittiklerini söyledi.

Gülen ile tanıştı

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, İbrahim A., 1998’de üsteğmen olduğunu, o tarihte görüştüğü 'Emin' kod adlı örgüt imamının kendisini Fethullah Gülen ile tanıştıracağını söyleyerek Altunizade’deki FEM dershanesinin 5. katına götürdüğünü ifade etti.

Rütbesini taktı

İbrahim A., "Gülen salona girdi, toplu namaz kılındı ve sohbet vermeye başladı. Sohbet bitip salondaki kalabalık ayrılmaya başlayınca Emin beni Gülen’in kaldığı odaya götürdü. Gülen’e, ‘rütbe takılacak personel var’ dediler. Odaya girmeden önce, askeri kıyafetimden rütbeleri sökmüştüm. Elini öpmek istedim, öptürmedi. Emin, rütbeyi Gülen’e verdi. Gülen, rütbenin birini omzuma taktı, beni alnımdan öperek 'TSK benim gözbebeğim, aynı yolda devam et' dedi. Daha sonra bana kalem hediye etti ve oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.