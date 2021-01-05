BIST 1.495
DOLAR 7,40
EURO 9,09
ALTIN 462,88
HABER /  SP

İtalyanlar, Zeki Çelik için Fransızların kapısını çaldı

Roma, Lille'in milli yıldızlarından Zeki Çelik için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Ligue 1 temsilcisi oyuncunun bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

Abone ol

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, kariyerini Serie A'da sürdürebilir. Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, Zeki Çelik için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Lille ise oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

Zeki Çelik, Roma'da oynamaya sıcak bakarken Serie A ekibi ise 15 milyon euro'luk bedeli ödemekte çekimser. 2018 yazında İstanbulspor'dan 1 milyon euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Zeki Çelik bu sezon takımıyla 15 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da yaşlı adamdan haber alınamıyordu! Bakın nerede bulundu
Koronavirüs aşısının analiz çalışmalarına ne zaman başlandı
'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere Bayrakçı'dan tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?
Southampton, Liverpool'u devirdi Ralph Hassenhüttl ağladı
Çorum'da eşini boğarak öldürdü! ifadesi pes dedirtti
Kasımpaşa İsveçli golcü Isaac Kiese Thelin ile anlaştı
Muğla'da sahte içkiden iki kişi daha hayatını kaybetti
Antalya'da ağaçta cesedi görenler şok oldu! Hemen polise haber verdiler
Kayserispor'da Samet Aybaba'nın yerine Dan Petrescu
Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçak var! Fuat Oktay açıkladı
Yorumlar