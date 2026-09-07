İtalyanlar lüks otomobil markası için yeşil ışık yaktı! Çinlilerden masada dev pazarlık

LÜKS MARKADA KRİTİK VİRAJ

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Stellantis sözcüsü, kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını vurgulamakla birlikte, müşterilere en iyi mobilite çözümlerini sunmak adına küresel ölçekte farklı aktörlerle düzenli görüşmeler yaptıklarını doğruladı. Huawei ve JAC Group ile yürütülen bu temasların, Maserati’nin kaderini belirleyecek kritik bir viraj olduğu değerlendiriliyor.