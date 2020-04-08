İtalya'nın koronavirüs hatalarını Harvard profesörleri tek tek yazdı!
Korona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, virüs çıktığından beri hata üstüne hatalar yaptı. Harvard profesörleri corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’nın hatalarını yazdı.
Çin'in Hubei eyalatine bağlı Wuhan kentinden tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını İtalya'da hayatı felç etti. Harvard Business School profesörleri Gary Pisano, Rafaella Sadun ve Michele Zanini, korona virüs salgınını en ağır yaşayan ülkelerden İtalya’nın yaptığı “hatalara” ilişkin bir makale kaleme aldı.
Makalede salgın nedeniyle en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’nın yaptığı yanlışları belirleyen profesörler bu hatalardan hangi derslerin çıkarılabileceğini yazdılar.
Söz konusu makaleye göre, İtalyan hükümeti, krizin ilk günlerinde bugünün yaşanmasına neden olacak kritik bir hataya imza attı. Yetkililer salgın ile kademeli karantina yöntemiyle mücadele etmek istedi. Bunun sonucunda İtalya virüsü önlemek yerine yayılmasına bile bile izin verdi.
Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin virüsle mücadele ederken test sayısını artırdığının ve kararlarını her bölge için hızlıca aldığının altını çizen makale İtalya’nın bu adımları atmakta geç kaldığı iddiasında.