İtalya'nın koronavirüs hatalarını Harvard profesörleri tek tek yazdı!

Söz konusu makaleye göre, İtalyan hükümeti, krizin ilk günlerinde bugünün yaşanmasına neden olacak kritik bir hataya imza attı. Yetkililer salgın ile kademeli karantina yöntemiyle mücadele etmek istedi. Bunun sonucunda İtalya virüsü önlemek yerine yayılmasına bile bile izin verdi.