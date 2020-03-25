İtalyan spiker Diletta Leotta ülkesindeki acı tabloyu anlattı
İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, ülkesinde corona virüsün İtalya'da yarattığı acı tablodan bahsetti.
DAZN kanalının güzel spikeri Diletta Leotta ülkesinde corona virüsün İtalya'da yarattığı acı tabloyu paylaştı.
Leotta, "Herkesin sağlığını düşünmek zorundayız ve bu yüzden evlerimizde kalmalıyız. Herkes kendi payına düşerse bunu atlatabiliriz." dedi.
''Hastaneler doldu taştı, artık yer bulunmuyor'': İtalya'daki acı tabloyu ifade eden Leotta, "Günün ilk ışıklarından sonuna kadar sokakta ambulans siren sesi duyuyoruz. Hastaneler doldu taştı, artık yer bulunmuyor. Gerçekten çok endişeliyim." ifadelerini kullandı.
''Zaten bana hiç kontrol yapılmadı'': Leotta sözlerine şöyle devam etti: Tıpkı futbolcular gibi hepimizin ortak bir yaşantısı var. Bunu atlatmak için hepimizin aynı derecede performans sergilemesi gerekiyor. Hiç ateş, öksürük ve solunum yolu rahatsızlığı hissetmedim. Zaten bana hiç kontrol yapılmadı.