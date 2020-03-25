İtalyan spiker Diletta Leotta ülkesindeki acı tabloyu anlattı

''Zaten bana hiç kontrol yapılmadı'': Leotta sözlerine şöyle devam etti: Tıpkı futbolcular gibi hepimizin ortak bir yaşantısı var. Bunu atlatmak için hepimizin aynı derecede performans sergilemesi gerekiyor. Hiç ateş, öksürük ve solunum yolu rahatsızlığı hissetmedim. Zaten bana hiç kontrol yapılmadı.