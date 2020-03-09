SAĞLIK

İtalyan genç: Kız kardeşim koronavirüsten öldü

Luca Franzese isimli İtalyan, Napoli’den paylaştığı videoda acilen yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek adres bilgilerini paylaştı.

Koronavirüs, Avrupa'da hızla yayılırken, özellikle çok sayıda kişinin can verdiği Kuzey İtalya'da durum giderek daha fazla tehlikeli bir hal alıyor.

Napoli'den video paylaşan Luca Franzese isimli genç bir İtalyan, kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yüz bin izlenmeyi aşan videoda; İtalyan Franzese hiçbir yetkilinin yardıma gelmediğini belirterek, "Ben de ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Avcılar'da engelli genç darp edildi
Virüsten ölen ablasının cesediyle dünyaya seslendi
Fransa Kültür Bakanı Riester’e koronavirüs teşhisi konuldu
Çankırı'da çiçekçi dükkanının önündeki gencin üzerine halı düştü
Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
Osman Kavala, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şevket Kazan'ın tarihe geçen o konuşması
İBB'de CHP'li üyeler İstiklal Marşı'na eşlik etmedi
Ali Babacan partisinin adı Deva deniyor! FOX TV canlı yayındaki açıklaması
Çankırı'da çiçekçi dükkanının önündeki gencin üzerine halı düştü
Yunan tarafından sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı
Bakan Koca koronavirüsün bilançosunu açıkladı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca : Türkiye'ye virüs yurt dışından gelecek