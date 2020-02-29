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İtalyan derbisine corona virüs şoku! 13 Mayıs'a ertelendi

İTALYA'da dünyayı saran corona virüsün etkisi altında kalan ülkelerden birisi. Bu hafta oynanacak Juventus-İnter derbisi için ilk önce seyircisiz oynanılması yönünde karar alınmıştı. Ardından açıklanan bilgiyle büyük derbinin 13 mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtildi.

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Corona virüsün etkilediği ülkelerden birisi olan İtalya, Serie A liginde bu hafta oynanması beklenen Juventus-Inter derbisi koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020'ye ertelendi.

İtalya Serie A'da bu hafta sonu Koronavirüs salgını nedeniyle "seyircisiz" oynanması planlanan "Juventus-Inter", "Udinese-Fiorentina", "Milan-Genoa", "Parma-SPAL" ve "Sassuolo-Brescia" karşılaşmaları 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

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