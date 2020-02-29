İtalyan derbisine corona virüs şoku! 13 Mayıs'a ertelendi

İTALYA'da dünyayı saran corona virüsün etkisi altında kalan ülkelerden birisi. Bu hafta oynanacak Juventus-İnter derbisi için ilk önce seyircisiz oynanılması yönünde karar alınmıştı. Ardından açıklanan bilgiyle büyük derbinin 13 mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtildi.Abone ol
Corona virüsün etkilediği ülkelerden birisi olan İtalya, Serie A liginde bu hafta oynanması beklenen Juventus-Inter derbisi koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020'ye ertelendi.
İtalya Serie A'da bu hafta sonu Koronavirüs salgını nedeniyle "seyircisiz" oynanması planlanan "Juventus-Inter", "Udinese-Fiorentina", "Milan-Genoa", "Parma-SPAL" ve "Sassuolo-Brescia" karşılaşmaları 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.