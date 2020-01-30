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İtalya'daki son dakika koronaviris alarmı 6 bin kişilik gemi karantinaya alındı

ÇİN 'den dünyaya yayılan koronavirisü İtalya'ya da sıçradı. İtalya'dan gelen son dakika haberine göre 6 bin kişilik cruise gemisi karantşnaya alındı.

İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi var

Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

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