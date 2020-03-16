İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz Türkiye'ye alınmak istendi iddiası olay oldu

Son olarak ise gazeteci Sevda Türküsev, Twitter hesabından Serra Yılmaz'ın İtalya'dan Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğunu iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

''Türkiye'de yaşayamayacağını söyleyip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz, yaşanan coronavirüs salgınından sonra İtalya'da çok kötü durumda olduklarını ifade edip, dün vatandaşı olmaktan utandığı ve terk ettiği Türkiye'ye, kendisinin İtalya'dan alınması için başvuruda bulunmuş. Zavallı!''