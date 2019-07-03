İtalya’da yanardağ aktif hale geçti 1 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti 1 ölü

İtalya’nın Stromboli adasındaki bir yanardağın tekrar aktif hale geldiği, bölgede buluna bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtalya’da yanardağ aktif hale geçti 1 ölü - Sayfa 1

İtalya’daki Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü ülkenin güneyindeki turistik bölgelerden birinde bulunan Stromboli adasındaki yanardağın aktif hale geldiği ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi.

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İtalya’da yanardağ aktif hale geçti 1 ölü - Sayfa 2

Yerel yetkililer bir turistin patlama sırasında başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

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İtalya’da yanardağ aktif hale geçti 1 ölü - Sayfa 3

Yanardağ etrafından şiddetli patlamalarla birlikte yangınların çıktığı kaydedildi.

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İtalya’da yanardağ aktif hale geçti 1 ölü - Sayfa 4
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