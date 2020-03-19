İtalya'da Koronavirüsün vurduğu hastane! Morgda yer kalmadı cesetler yakılıyor
İTALYA'da Corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bini bulduğu İtalya'da, hasta yataklarının yanında tabutlar hazırda bekletiliyor. Durumun en kötü olduğu yerlerden biri olan Bergamo'da morgda yer kalmayınca cesetler yakılmaya götürülmeye başladı.
Ölümcül corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken, Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya, corona virüste Çin'de ilk vakanın geçen yılın sonlarında tespit edilmesinden bu yana bir günde en yüksek resmi corona virüs ölüm oranını kaydetti.
Bilanço giderek artıyor: Dün ülke, corona virüs enfeksiyonlarının yavaşlamaya başlamasından sadece bir gün sonra Covid-19'tan 475 yeni ölüm bildirdi. İtalya Sivil Koruma Ajansı 4 bin 207 yeni Covid-19 vakası duyurdu ve toplam vaka sayısı 31 bin 506'dan 35 bin 713'e çıktı.
Tabutlar hazırlanıyor: İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya eyaletinde yer alan Bergamo'daki hastane çalışanları, Ponte San Pietro hastanesinde tabutları hazırlarken görüntülendi. İtalya'daki doktorlar yoğun bakımlarda yığınlarca hasta olduğunu anlattılar. Sağlık görevlileri özellikle, enfekte vaka ile dolu olan Bergamo'daki hastaları tedavi etmek ve durmadan artan vakalara yetişebilmek için mücadele ediyor.
Morgda yer kalmadı cesetler yakılmaya götürülüyor: Bergamo'da cenaze işlemlerine artık yetişilemiyor. Dün akşam cenazeler askeri araçlarla başka kentlere taşınmaya başlandı. Cesetler buralarda yakılarak yok ediliyor.