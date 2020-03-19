İtalya'da Koronavirüsün vurduğu hastane! Morgda yer kalmadı cesetler yakılıyor

Tabutlar hazırlanıyor: İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya eyaletinde yer alan Bergamo'daki hastane çalışanları, Ponte San Pietro hastanesinde tabutları hazırlarken görüntülendi. İtalya'daki doktorlar yoğun bakımlarda yığınlarca hasta olduğunu anlattılar. Sağlık görevlileri özellikle, enfekte vaka ile dolu olan Bergamo'daki hastaları tedavi etmek ve durmadan artan vakalara yetişebilmek için mücadele ediyor.