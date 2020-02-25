İtalya'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Salgının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde 3 ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini verilen açıklamada, Kovid-19'un ülkede şu ana kadar toplam 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişiye bulaştığı bildirildi.