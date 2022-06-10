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İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu! Eczacıbaşı açıklama yaptı

İtalya’da içinde 4 Türk'ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu! Eczacıbaşı açıklama yaptı

İTALYA'nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterdeki yolculardan dördünün Türk olduğu belirtildi.

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Eczacıbaşı Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu ve kendilerinden haber alınamadığını duyurdu.
İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi.

Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra Helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Yolculardan 4'ü Türk

İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4’ünün Türk, 2’sinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Eczacıbaşı'ndan açıklama

Eczacıbaşı konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

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