BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  GÜNCEL

İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı

İtalya'da "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da, çok sayıda kişinin katılımıyla "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı.

Abone ol

Başkentin Vittorio Emanuele 2 Meydanı'ndan başlayan ve Sapienza Üniversitesinin önüne kadar süren yürüyüşte, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden baskı ve saldırıları protesto edildi.

"Soykırımı durdurun", "Direniş terör değildir" ve "Meloni hükümeti suç ortağıdır" yazılı pankartlar açan göstericiler, İsrail'e ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin destekçileri, yürüyüş sırasında sık sık "Soykırımı durdurun", "Hepimiz anti-faşistiz, hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Bir göstericinin, yüzünü ve bedenini ABD, İsrail ve İtalya bayrağı şeklinde boyayıp üzerinde kanlı el izleri bulunması dikkati çekti.

Protestocular, aynı zamanda İtalya'da halihazırda tutuklu bulunan bazı Filistinli aktvisitler ile son olarak, kısa süre önce 7 Ekim 2023'e ilişkin söyledikleri sebebiyle tutuklanarak hakkında ülkesi Mısır'a geri gönderme süreci başlatılan, Torino'da imamlık yapan Muhamed Şahin'in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Göstericiler, Şahin'in Filistin'e desteği nedeniyle sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yürüyüş, olaysız sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bakan Fidan'dan SDG'ye kritik uyarı: Silahla karşılık bulursun
Bakan Fidan'dan SDG'ye kritik uyarı: Silahla karşılık bulursun
Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Berkay Karakurt, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Galatasaray'a Osimhen şoku! Cezalı duruma düştü
Galatasaray'a Osimhen şoku! Cezalı duruma düştü
Hamas: İsrail ateşkesi kasten baltalamaya çalışıyor
Hamas: İsrail ateşkesi kasten baltalamaya çalışıyor
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü yakalandı
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail'in düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Kurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira ceza
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!
Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor