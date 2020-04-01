İtalya'da AB'ye koronavirüs öfkesi tepkiler çığ gibi büyüyor

Tepkilerini videoya çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar

Birçok İtalyan siyasetçi sosyal medya hesaplarından kameraların karşısına geçerek, Avrupa Birliği’ni koronavirüs ile ilgili mücadelede İtalya’nın yanında olmadığı iddiasıyla tepki gösterdi. İtalyanlar Avrupa Birliği’ne tepki olarak AB bayraklarını indirerek yerine İtalya’nın bayrağını çekti.