İtalya'da 4 Türk'ün de içinde olduğu helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.Abone ol
İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.
Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.
Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.
Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.
Çekya’da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.
Helikopterdeki Türkler... Sondal sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.