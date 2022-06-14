İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterden son fotoğraf ortaya çıktı! Şok iddialar geldi

İTALYA'da geçen hafta 4'ü Türk 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme. İtalyan medyası, bu helikopter modelinde kara kutu olmadığını yazarken, kazadan önce çekilmiş son fotoğraf yayınlandı. Enkazı tesadüfen keşfeden İtalyan gezgin ise yaşadıklarını anlattı.

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İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı’ndan kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter Modena civarında kaza geçirmişti. Helikopterde bulunan 7 kişinin cesedine hafta sonu ulaşıldı. Apenin Dağları'nda kayıp helikopteri arama çalışmaları da sona ererken soruşturma sürüyor.

Helikopterin kara kutusu yok

İtalyan medyası İtalya, Türkiye ve Lübnan’da gündemden düşmeyen helikopter kazası ile yeni bilgileri ortaya çıkardı. Haberlerde soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, düşen helikopterin bu modellerinde kara kutunun olmadığı belirtildi. Bu durumun normal olduğu belirtilirken, A119 Koala Agusta tipi helikopterde kara kutu olmamasının kazanın sebebinin bulunmasında çok büyük bir zorluk oluşturacağı da kaydedildi.

Pilot halen koltuğuna bağlıydı

İtalyan medyasında yer alan haberlerde deniz seviyesinden 1922 metre yüksek bulunan enkaz alanının detaylı bir tasviri de yer aldı. İtalyan medyası, kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğinde ağır bir kerosen kokusunun yayıldığını yazdı. Gazeteye konuşan Simone Baroncini, “Olay yerine gittiğimizde her yerde kerosen vardı. Olay yerinde 5 kişinin naaşına ulaştık, pilot halen koltuğunda kemerle bağlıydı, diğer iki kişinin cansız bedenini de metaller arasından bulduk” dedi.

Sabah koşusu yaparken enkazı buldu

Öte yandan sabah koşusu yaparken enkazı keşfeden 56 yaşındaki İtalyan Moreno Caprifogli açıklamalarda bulundu. Caprifogli, bölgeyi yakından tanıdığını ve düzenli olarak dağlık arazide koşu yaptığını söylerken, “İlk önce yerde bazı parçalar gördüm. Bunların çöp olduğunu düşündükten sonra bu parçaların sayısı artmaya başladı. Ben de telefonla aradım” dedi.

Önce çöp sandım, sonra helikopter enkazı olduğunu anladım

Enkazı bulan İtalyan iş insanı, “Önce bunları çöp sandım fakat bunları inceleyince günlerdir aranan helikopter enkazı olduğunu anladım” dedi.

İlk gördüğü şeyin sarı renkli bir helikopter parçası olduğunu söyleyen Caprifogli, “Bunun herkesin aradığı helikopterin parçaları olduğunu anladım. Maalesef bu bölgede telefon çekmiyordu ve 112 acil yardımı bile arayamadım. Segheria bölgesine doğru 3 kilometre daha gittim ve oradan aradım. Yetkililere fotoğrafları gösterdim ve durumu anlattım, ekipler bir an önce geldi” dedi.

Her taraf petrol kokuyordu

Caprifogli, “Enkaz çok yoğun araçların arasındaydı ve helikopter tamamen parçalanmıştı, parça parçaydı ve o kadar uzaktan görülmesine imkan yoktu. Sanırım yanmıştı çünkü her yer petrol kokuyordu” dedi.

Bölgede hava durumunun neredeyse her 5 dakikada bir değiştiğine dikkat çeken İtalyan adam, “Neyse ki uzak gözlüklerim yanımda değildi. Ben miyobum dolayısıyla çok kötü bir şey görmedim. Sadece yoluma bakmak için koşuya çıkmıştım” ifadesini kullandı.

Yerel yönetimler ödül vermek istedi ama...

Yerel yönetimin kendisine ödül vermek istediğini de söyleyen İtalyan iş insanı, “Bence arama-kurtarma çalışmasını yönetenlere ödül verilmeli” dedi. Caprifogli, “Ben sadece telefon ile yardım ettim. Fakat bence arama-kurtarma ekiplerine ödül verilmeli, onlar iki kat daha fazla kazanmalı. Çünkü bu insanların bir aileleri var ve onlar bu işi yapıyorlar. Bu işi yaptıkları için şanslıyız” ifadesini kullandı.