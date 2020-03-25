İtalya ve İran Bilim Kurulu'ndan koronavirüsle ilgili tüyler ürperten itiraflar

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esareti altına alırken, salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya ile İran'ın Koronavirüs Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi. İran Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, açıklanan rakamların sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini söyleyerek, “Facia kapıda” dedi. 6 binden fazla can kaybıyla koronavirüs salgının yeni merkezi olan İtalya'da salgının verilerini toplayıp halka paylaşan Sivil Koruma Ajansı’nın Başkanı Angelo Borrelli, gerçek vaka sayısının tespit edilenden muhtemelen 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.