İtalya ve İran Bilim Kurulu'ndan koronavirüsle ilgili tüyler ürperten itiraflar
DÜNYA ülkeleri coronavirüs (Covid-19) kabusu ile boğuşurken gelen haberler hiç iyi değil. Koronavirüs salgını nedeniyle İran ve İtalya'nın Koronavirüs Bilim Kurullarından itiraf üstüne itiraf gelmeye başladı. İtalya, koronanın en az 640 bin kişiye bulaştığını duyururken İran, sayı açıklanandan çok fazla, faciaya hazır olun bilgisi verdi...
Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esareti altına alırken, salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya ile İran'ın Koronavirüs Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi. İran Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, açıklanan rakamların sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini söyleyerek, “Facia kapıda” dedi. 6 binden fazla can kaybıyla koronavirüs salgının yeni merkezi olan İtalya'da salgının verilerini toplayıp halka paylaşan Sivil Koruma Ajansı’nın Başkanı Angelo Borrelli, gerçek vaka sayısının tespit edilenden muhtemelen 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.
İran Bilim Kurulu Üyesi: Facia kapıda
İran’daki Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, 2 bine yakın can kaybının olduğu ülkede sağlık bakanlığının açıkladığı verilerin sadece hastanelerde kayda geçen vakalar olduğunu, gerçek rakamların bunun üzerinde seyrettiğini söyleyerek, “Facia kapıda” dedi.
Salgını ülkeye yayılınca fark ettik, geç kaldık
İran’da koronavirüsünün yayılma hızının şu an Çin’den bile yüksek olduğunu belirten Merdani şunları söyledi: “Biz salgını ülkeye yayılmasının ardından fark ettik. Kum kentinde görülen ilk vakalar, aslında birkaç hafta önce baş göstermişti. Bu süre zarfında izolasyon gerçekleştirilmedi ve Kum’da başlayan salgın diğer kentlere yayıldı”.
Günde 150 kişi ölüyor... Nevruz tatili ziyaretlerinin önü alınmazsa...
Ülkede günde 100 ila 150 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini veren Merdani, “Eğer İran’da Nevruz tatili sırasında ziyaretlerinin önü alınmazsa facia kapıda demektir. İvedilikle seyahat yasağı getirilmez ise sağlık merkezlerimiz hastalara yetmeyecektir.”