İtalya Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yolculuğu başlıyor. Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi tüm Türkiye geri sayıma geçti. Peki; İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yıldızlar topluluğu İtalya ile kozlarını paylaşıyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak zorlu mücadelede Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak ve karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek Ay-Yıldızlılarda İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya'da ise tedavisi süren orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.

İtalya - Türkiye

Stat: Roma Olimpiyat

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

Saat: TSİ 22.00

Yayın: TRT 1

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatella, Berardi, Insigne, Immobile

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Burak

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'ın Bakü Olimpiyat Stadı'nda 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-Yıldızlı ekip, ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan yenilgiyle tamamlayarak elendi.

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti.

Ay-Yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.