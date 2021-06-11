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İtalya Türkiye EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti

İtalya Türkiye EURO 2020 maçı golleri ve geniş özeti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımımız İtalya'ya 3-0 yenildi. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri Merih Demiral (KK), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne kaydetti. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

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79' GOL! İtalya, Lorenzo Insigne'nin golüyle maçta farkı üçe çıkarıyor! Uğurcan Çakır'ın kısa düşen vuruşunda hızlı paslaşmalar sonrasında en son Ciro Immobile'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Lorenzo Insigne'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşuyor.

66' GOL! İtalya, Ciro Immobile'nin golüyle maçta farkı ikiye çıkarıyor! Ceza alanında topla buluşan Leonardo Spinazzola'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır topu çeliyor. Dönen topu önünde bulan Ciro Immobile'nin altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşuyor.

53' GOL! İtalya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle maçta öne geçiyor! Ceza alanında topla buluşan Domenico Berardi'nin sağ çaprazdan içeri gönderdiği pasında topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarımızla buluşuyor.

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