İtalya - Türkiye / Canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Millî Futbol Takımı ile İtalya milli takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Sebastian Gishamer yönetiyor. Gishamer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapıyor.

İtalya 0 - 0 Türkiye

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Kaan sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45'+3' İlk yarının sonunda en az 3 dakika oynanacak.

42'Sakatlık yaşayan Ozan Kabak sedyeyle kenara alınırken Merih Demiral oyuna girdi.

24'Gole çok yaklaştık! Kornerden gelen topa ceza sahası içinde Kaan Ayhan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

19'Pellegrini kullandığı serbest vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

Pozisyon18'Pellegrini ceza yayı solunda yerde kaldı. İtalya serbest vuruş kazandı.

17'Dimarco sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Altay'da kaldı. Ancak hakem topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle aut kararı verdi.

13'Hakan kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşündü ancak barajı geçemedi.

12'Hakan ceza yayı gerisinde yerde kaldı. Milli Takımımız kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

9'Mert sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.

5'Maçın ilk 5 dakikası orta alanda top kapma mücadelesiyle geçti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

İtalya - Türkiye ilk 11'ler

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Orsolini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

Millilerin 625. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılamasıyla tarihindeki 625. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 341’i resmi, 283’ü özel olmak üzere toplamda 624 karşılaşmada 1’i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 147 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 7. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3’ü resmi, 3 özel olmak üzere 6 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.