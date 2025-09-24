BIST 11.345
İtalya, Küresel Sumud Filosu'na destek için 1 firkateyn gönderdi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini duyurdu.

İtalya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Crosetto'nun ifadelerine yer verildi.

Crosetto, demokrasilerde uluslararası hukuka uygun ve şiddet içermeyen protesto biçimlerinin korunması gerektiğini belirterek, "Son birkaç saat içinde, İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu gemilerine, şu anda kimliği bilinmeyen kişiler tarafından İHA'lar kullanılarak düzenlenen saldırı konusunda, en şiddetli kınamalarımızı ifade etmekten başka bir şey yapamayız." ifadesini kullandı.

Ziyarette bulunduğu Estonya'da olayı değerlendirdiğini ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştüğünü aktaran Crosetto, Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"ın, vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını vurguladı.

Crosetto ayrıca, İtalyan Donanmasına ait fırkateynin bölgeye gönderilmesi hakkında İsrail'in Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ve İtalya Dışişleri Bakanlığının Kriz Biriminin bilgilendirildiğini kaydetti.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

