İtalya İçişleri Bakanı'ndan göçmenleri ziyaret eden Richard Gere'e tepki geldi

Tepki aldı: Gere'in göçmenler ve onları denizden kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma eylemi, İtalya'da göç karşıtı politikaları bayrak edinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti. Salvini ve liderliğini yaptığı aşırı sağcı Lig partisinden yapılan açıklamalarda, Gere'i hedef alan yorumları yapıldı.