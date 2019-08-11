İtalya İçişleri Bakanı'ndan göçmenleri ziyaret eden Richard Gere'e tepki geldi
Dünyaca ünlü Aktör ve insan hakları savunucusu Richard Gere, Akdeniz'de güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Open Arms'a çıkıp 121 göçmene yardım ulaştırmıştı. Gere, oradaki söylemleriyle İtalya başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti.
Entrika, Sahtekar ve Hachiko gibi filmlerde rol alan ünlü Hollywood yıldızı Richard Gere, İtalya ziyaretinin ardından İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms ile birlikte İtalya'nın Lampedusa adasında bir basın toplantısı düzenlemiş ve göçmenlerin 'şeytanlaştırılmasına' son verilmesi çağrısı yapmıştı.
Kendi memleketi ABD'de de mültecilere karşı benzer tavır sergilendiği eleştirisinde bulunan Gere, hem ABD hem de İtalya'daki politikacılardan göçmenlere yardım etmelerini istemişti.
Bu durum artık son bulmalı: Richard Gere, "Dünyanın her yerinde bu durum artık son bulmalı. Ve ancak biz son bulsun dersek son bulur" ifadelerine yer vermişti.
Tepki aldı: Gere'in göçmenler ve onları denizden kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma eylemi, İtalya'da göç karşıtı politikaları bayrak edinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti. Salvini ve liderliğini yaptığı aşırı sağcı Lig partisinden yapılan açıklamalarda, Gere'i hedef alan yorumları yapıldı.