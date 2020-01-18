İtalya Dışişleri bakanı Di Maio'dan çarpıcı Türkiye ve Libya açıklaması

İtalyan Bakan Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz" diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Libya'da Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir. Libya Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı" dedi.

İtalyan Bakan Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz" diye konuştu.

Di Maio, "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir" ifadelerini kullandı.