BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  DÜNYA

İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya Başbakanlığından, Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde, hem ikili düzeyde hem de NATO bağlamında Türkiye-İtalya ilişkilerinin öneminin ve güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Abone ol

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Meloni, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

İki lider, NATO çerçevesinde İtalya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Liderler görüşmelerinde, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki durum olmak üzere devam eden uluslararası krizler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ayrıca liderler, stratejik sektörlerde de güçlü bir ekonomik büyümenin sürdüğü son derece olumlu çerçevede, iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirme temennisini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik açıkladı! Yangında bir çocuk hayatını kaybetti
Valilik açıkladı! Yangında bir çocuk hayatını kaybetti
Arsa sahibi olanlar dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Arsa sahibi olanlar dikkat! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'deki Rus üssünün durumunu değerlendirdi
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'deki Rus üssünün durumunu değerlendirdi
DEM Partili Bakırhan'dan CHP'ye İmralı cevabı: Çok üzüldüm
DEM Partili Bakırhan'dan CHP'ye İmralı cevabı: Çok üzüldüm
Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim
Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde duyurdu: Yarın Putin'le görüşeceğim
Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı
Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Skandal ürün Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi! Satıştan kaldırıldı
Skandal ürün Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi! Satıştan kaldırıldı
Bakan Murat Kurum'dan Türkiye'nin COP31 dönem başkanı ve ev sahibi olmasına ilişkin paylaşım
Bakan Murat Kurum'dan Türkiye'nin COP31 dönem başkanı ve ev sahibi olmasına ilişkin paylaşım
Erdoğan G-20'ye katıldı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek"
Erdoğan G-20'ye katıldı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek"
İŞİD finansmanı sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında
İŞİD finansmanı sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında