'İt gibi öğreneceksiniz' deyip Masumlar Apartmanı yıldızı Ezgi Mola isyan etti: İğrenç buluyorum
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola'nın Neşe Nur Akkaya olayıyla ilgili isyanı sosyal medyada olay oldu.
Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'la ilgili yaptığı paylaşım dava konusu olmuştu.
Mola 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" tweetini atmıştı.
Uzlaşma bürosuna gönderilen dosyayla ilgili Orhan’ın avukatı, ''Mola özür mesajı yayınlasın'' demişti ancak Mola reddetmişti.
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Mola hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden görülen 'basit yargılama usulü' ile yapılacak.