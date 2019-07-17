İsyan ettiren görüntü! Karagöl'de bir gram su kalmamış

Kayışoğlu, "Niyet ne olursa olsun, tabiatla insanın ilişkisinde bir denge var. Bu dengeye bilimsel verilerle yaklaşmadan, sadece ‘Burası çok güzel, hadi buraya bir mesire alanı yapalım. Yanına bir saha da yaparsak futbol takımlarının yaz aylarında kamplarına ev sahipliği yaparak bölgeyi hareketlendiririz, çevre köylerin geliri artar’ mantığıyla hareket ederseniz, bu doğa harikasını kendi ellerinizle yok edersiniz. Nilüfer çiçekleriyle ünlü Karagöl’ün yok edilişini görmekten dolayı gerçekten de çok üzgünüm. Nilüfer çiçeklerinin varlığını koruduğu yüzlerce metre yükseklikteki bu gölün, insan eliyle tahrip edilmesine köy halkı da Bursalılar da isyan ediyor” diye konuştu.