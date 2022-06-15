İsviçre'den sonra şimdi de Danimarka: 5 bin 376 euro maaşla yurt dışı iş ilanı verdi

Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkelerinden olan Danimarka, Avrupa'da yaşamını sürdürmek isteyenler için sevindiren bir haber verdi. Danimarka, nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyacı olduğunu ve aylık 5 bin 376 euro yani yaklaşık 100 bin lira maaşla işçi aradığını duyurdu.