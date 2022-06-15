İsviçre'den sonra şimdi de Danimarka: 5 bin 376 euro maaşla yurt dışı iş ilanı verdi
Avrupa'daki çalışma fırsatları son yıllarda döviz kurlarındaki artış ve Avrupa'daki yaşama talepten dolayı sıkça takip ediliyor. Son olarak Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka yurt dışı iş ilanları duyurdu. Danimarka, 5 bin 376 euro maaşla işçi aradığını açıkladı. Danimarka'nın iş başvurusu için koyduğu şartlar merak konusu oldu.
Avrupa'nın refah seviyesi yüksek ülkelerinden olan Danimarka, Avrupa'da yaşamını sürdürmek isteyenler için sevindiren bir haber verdi. Danimarka, nitelikli ve niteliksiz iş gücüne ihtiyacı olduğunu ve aylık 5 bin 376 euro yani yaklaşık 100 bin lira maaşla işçi aradığını duyurdu.
Hangi meslek gruplarından işçi alınacak?
Ülkede çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını tek bir yere değil ülkede faaliyet gösteren firmalara yapacaklar. Bu doğrultuda onlarca meslek için personel alımı yapılacağı ifade edildi.
Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür
Biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi
Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti
Yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı