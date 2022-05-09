İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.