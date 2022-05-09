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İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

İSVİÇRE'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

PKK yandaşları İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne saldırdı. AA muhabirinin festivale katılan bazı Türk vatandaşlarından edindiği bilgiye göre, PKK yandaşları, etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türklere sözlü saldırıda bulundu.

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İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İŞTE O SALDIRI ANLARININ VİDEOSU

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İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.

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İsviçre'de PKK yandaşları 23 Nisan Festivali'ne saldırdı! En az 6 kişi yaralandı

Dışişleri Bakanlığı kınamıştı

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türkün katılımıyla bugün Basel meydanında düzenlenmişti.

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