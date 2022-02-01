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İsviçre'de bir adam erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İsviçre'de bir adam erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İSVİÇRE'de bir adam ülkenin yeni cinsiyet değiştirme mevzuatındaki bir boşluktan yararlanarak emekli maaşını bir yıl erken almak için kağıt üzerinde cinsiyet değiştirdi.

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İSVİÇRE'deki yeni kanun ile 1 Ocak'tan itibaren bir kişinin kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirmesi için on dakikalık bir görüşme ve 75 İsviçre frangı ödeme yapması yeterli sayılıyor. Fiziki muayene ve hormon testi gibi işlemler ise kaldırıldı.

Emeklilik yaşının erkeklerde 65, kadınlarda ise 64 olarak belirlendiği ülkede maaşlar aylık 1129 avro ile 2257 avro arasında değişiyor. Henüz ismi açıklanmayan kişi bu miktarı almak için bir yıl daha beklememeye karar vererek kadın olmak için kayıt yaptırdı. Cinsiyet değişikliği sadece kağıt üzerinde gerçekleşti ve davacı daha sonra ailesine ve arkadaşlarına bunun yalnızca emekliliğini hızlandırmak için yapıldığını doğruladı.

Düzenlemeye gidilebilir
Luzern'deki yetkililer bu başvuruya itiraz etmeyi planladıklarına dair herhangi bir raporda bulunmadı. Ancak erkeklerin askerlik hizmetinden kaçmak için bu yasal boşluktan yararlanma ihtimali nedeniyle düzenlemeye gidilebileceği ifade ediliyor.

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