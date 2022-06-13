İsviçre'de ayda 62 bin TL'ye çalışacak 85 bin kişi aranıyor!
Dünyanın en zengin ülkeleri arasında olan İsviçre'den edinilen bir bilgiye göre, yurt dışı iş fırsatlarına dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. İsviçre'de ayda 62 bin TL maaş ile çalışacak 85 bin işçi arandığı öğrenildi. Son dönemde döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle yurt dışı çalışmak büyük bir fırsat olarak görülüyor.
Yurt dışında iş fırsatları arayan vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. İsviçre'de ayda 62 bin TL maaş ile çalışacak 85 bin işçi arandığı duyuruldu. Türkiye'de son dönemlerde döviz kurlarındaki artışın etkisiyle kaç kişinin başvuru yapacağı merak konusu oldu.
Her ülkeden olduğu gibi ülkemizden de gerekli şartları sağlayanlar İsviçre’de çalışabilecek. Peki, hangi sektörler için alım yapılıyor? Kimler gidebilecek? İsviçre’ye nasıl gidilir?
İsviçre kalifiyeli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu sebeple dışarıdan çeşitli ülkelerden 85 bin işçi alınacak. Başta sağlık sektörü olmak üzere turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis gibi çeşitli kadrolar için alım yapılacağı duyuruldu.
Özellikle doktor açığı konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen İsviçre, yaşlı bakım ve hastanelerde çalıştırmak üzere hemşire alımı da yapacak.