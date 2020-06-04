İsviçre markası Hublot 40 bin TL’lik akıllı saatini görücüye çıkardı! Yok artık dedirtti

İsviçre merkezli lüks saat üreticisi Hublot yeni akıllı saat modeli Hublot Big Bang e’yi tanıttı. Giriş seviye versiyonu 5 bin 200 dolar (35 bin TL) fiyat etiketi ile satışa sunulan Hublot Big Bang e’nin titanyum ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip olan modellerinin fiyatı ise 5 bin 800 dolar (Yaklaşık 40 bin TL).

