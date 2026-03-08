BIST 12.793
İsviçre: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal etti

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Pfister, İsviçre'nin Sonntags Zeitung gazetesine, ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'a saldırıda yer alan devletleri eleştiren Pfister, "ABD ve İsrail, İran'a havadan saldırdı. Bunu yaparak, İran gibi onlar da uluslararası hukuku ihlal etti." ifadelerini kullandı.

"Federal Konsey, İran'a yapılan saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde. Bize göre, bu şiddet yasağının ihlalidir." diyen Pfister, sivil halkı korumak için tüm taraflara saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

Pfister, İsviçre'de terör saldırısı riski olduğunu hatırlatarak, "Öte yandan savaş, bize de ulaşacak bir mülteci dalgasını tetikleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin İran'ın uzun menzilli füzeleri tarafından doğrudan tehdit edildiğine inanmadığını belirten Pfister, dolaylı olarak hasarı da göz ardı etmediğini vurguladı.

Pfister, güvenliğe askeri bakış açısının yanı sıra kapsamlı şekilde yaklaşmak istediklerinin altını çizdi. Orduya ek olarak, polis ve istihbarat servislerinin de güvenlikte önemli rol oynadığına işaret eden Pfister, "Bunun için daha fazla kaynağa ihtiyacımız olduğunu halkın anlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Pfister, savunma sistemlerinin eksikliğinin özellikle endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda uzun menzilli saldırılara karşı kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

ABD - İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

