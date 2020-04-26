İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüslü Türk ambulans uçakla getiriliyor!
İSVEÇ'in Malmö kentinde koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti. Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı.
Koronavirüs hastası Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." demişti.
Kızı yardım mesajı yayınladı
Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.
Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.