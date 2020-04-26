İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüslü Türk ambulans uçakla getiriliyor!

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.