İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüslü Türk ambulans uçakla getirildi!
İSVEÇ'in Malmö kentinde koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti. Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak Türkiye'ye döndü.
Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)
Koronavirüs hastası Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." demişti.
Kızı yardım mesajı yayınladı
Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istedi.