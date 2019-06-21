İstiklal Marşı 'siyasi içerik taşıyor' diye okunmadı Kırıkkale Üniversitesi'ndeki olay görüntü

Sosyal medyada ortalığı ayağa kaldıran görüntüler kep atma töreninde çekildi. Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında bir genç kürsüye gelip konuşma için izin istedi. Gencin kürsüden yaptığı açıklama bir anda ortalığı ayağa kaldırdı. İddiasına göre tören programından İstiklal Marşı'nın okunması 'siyasi içerik taşıyor' diye çıkarıldı. Bu açıklamaya salonda bulunan veliler tepki gösterdi. Üniversite yönetimi ise bir açıklama yapmak yerine güvenlik görevlilerine genci uzaklaştırma talimatı verdi. Kırıkkale Üniversitesi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kırıkkale Üniversitesi medyanın gündemine geçen ay rektör yardımcısının kızını torpille kadroya aldığı iddiasıyla gelmişti.