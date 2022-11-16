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İstiklal Caddesi'ndeki patlama! Teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Bölücü terör örgütü PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

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