İstiklal Caddesi'ndeki patlama! Teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Bölücü terör örgütü PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.