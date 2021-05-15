İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı
Sunucu Ece Erken ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bayram için soluğu Bodrum'da aldılar.
Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuştu. İlişkisi tepki çekince Ece Erken sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa etmişti. Mahmutyazıcıoğlu ise ilişkilerinin ortaya çıkmasından sonra geçen yıl eşinden boşanmıştı.
Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren sunucu Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Bayram tatili için Bodrum’u tercih eden Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.
Mahmutyazıcıoğlu’nun yeni aldığı lüks gulet teknesinde deniz keyfi yapan ünlü çiftin, mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı.