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İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı

İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı

Sunucu Ece Erken ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu bayram için soluğu Bodrum'da aldılar.

İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuştu. İlişkisi tepki çekince Ece Erken sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa etmişti. Mahmutyazıcıoğlu ise ilişkilerinin ortaya çıkmasından sonra geçen yıl eşinden boşanmıştı.

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İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren sunucu Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı

Bayram tatili için Bodrum’u tercih eden Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.

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İstifaya yol açan aşkıyla Ece Erken tatil sezonu açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin keyfini çıkardı

Mahmutyazıcıoğlu’nun yeni aldığı lüks gulet teknesinde deniz keyfi yapan ünlü çiftin, mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı.

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