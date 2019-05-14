İstifa ettiği öne sürülen AK Partili Vekil Yeneroğlu'ndan kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası istifasını verdiği öne sürülen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "İstifa ettiğim haberi doğru değil" diyerek haberleri yalanladı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "YSK'nın kararını eleştiren istifa etsin" çağrısında sonra Yeneroğlu'in istifasını verdiğini iddia etmişti.

"Spekülasyonlar gerçek dışı"

Fırat'ın "istifa etti" iddiası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı:

İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi belirttim. Bunun ötesinde tüm spekülasyonlar gerçek dışı. Ben AK Partiliyim.

Yeneroğlu'nun ilgili paylaşımı şöyle: