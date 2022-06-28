İstifa etti, hayatı değişti!
Artvin'de yaşayan İlker Kalender işinden istifa etti kendi işinin patronu oldu. Devlet hastanesinde ambulans şoförlüğü yapan ve işinden istifa eden Kalender, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine pandemiyi fırsata çevirerek tek kullanımlık ameliyat önlüğü üretmeye başladı. İlker Kalender ürettiği ameliyat önlüklerini 6 ülkeye ihraç ediyor.
Artvin'de yaşayan, Hopa Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak çalışan İlker Kalender (45), 2017 yılında istifa ederek kendi işini kurdu. Kalender, ameliyathanelerde doktor ve hastaların giydiği tek kullanımlık önlüklerin üretimini yaparak, Türkiye’nin dört bir köşesinde bulunan devlet hastaneleri ile özel hastanelere satışını yapıyor.
Covid-19 öncesi 10 personelle günlük 3 bin üretim elde eden Kalender, Covid-19 sonrası ise 40 personelle günlük 10 bin önlük üretimi yapıyor. Genç iş adamı ayrıca Romanya, İngiltere, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak’a yaptığı tek kullanımlık önlükleri ihraç ediyor.
Kentte bulunan sanayi sitesinde 800 metrekarelik alanda üretim yapan İlker Kalender önümüzdeki yıl personel sayısını 150’ye çıkartıp ihracat yaptığı ülke sayısını ise 20’ye çıkartmayı hedefliyor.
“Türkiye’de bu sektörde açık!"
Kalender, yaptığı açıklamada “2017 yılında bu iş başladım. Daha önceden devlet memuru olarak çalışıyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle Türkiye’de bu sektörde bir açık olduğunu söylediler. 2 yıllık bir AR-GE çalışmasından sonra bu işi yapmaya karar verdik. Bölgeler yakın olsun diye ilk önce bu işi Sakarya’da yaptık."