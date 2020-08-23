İstifa eden Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile çiftçilik yapacak işte o çiftlik
FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal istifayı bastı köye yerleşiyor. Seferihisar'da emeklilik keyfi yapacak Fatih Portakal'ın eşinin burada bir çiftliği var.
FOX TV'yi reytinglerde ilk sıraya taşıyan kanalın ekran yüzü Fatih Portakal sürpriz bir kararla istifasını verdi. FOX'un Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, ünlü sunucuyu vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Fatih Portakal istifa sebebi olarak 'yorulmasını' gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.
Seferihisar'da organik tarım yapacak : Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacak. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecekler.
İstanbul'da bir şirketin üst düzey yöneticiyken hayatında köklü bir değişiklik yapan Armağan Portakal, İzmir Seferihisar'a yerleşmiş. Armağan Portakal, zeytin yetiştiriyor, tavuk besliyor ve tam bir köylü gibi yaşıyor. Eşi Fatih Portakal, FOX ana haberi sunarken her hafta sonu uçakla eşinin yanına gidiyordu.
Yaz tatilinin tamamını da çiftlikte geçiren Fatih Portakal, pandemi süreci sonrası tamamen çiftlikte yaşamaya karar verdi. Fatih Portakal ve eşinin çiftliğinin ismi, Torlak çiftliği... Zeytin yetiştiren çift organik tarım yapıyor.