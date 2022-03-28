İsteseler altın ve petrol bir günde düşer İslam Memiş FED dahil büyük oyunu ifşa etti

-Özellikle tekrar anımsatmak isterim ki küresel piyasalar kontrollü bir şekilde idare ediliyor. Yani, hiç bir fiyatlama özgür değil ve olması gerektiği gibi piyasalarda işlem görmüyor.

Ondan sebep mantık aramamak gerek. Bu süreci onlar istedikleri gibi yürütüyor ve istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Mesela Petrol. Petrol fiyatları ne zaman 115 doların aşağısına sarksa hemen ardından kötü bir haber akışı geliyor. Rusya operasyon süreci ve geçtiğimiz gün Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırı tevafuk değil di.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı ve üyeleri ve Merkez Bankaları yetkililerinin petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini söylemesi de tevafuk değil.