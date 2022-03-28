İsteseler altın ve petrol bir günde düşer İslam Memiş FED dahil büyük oyunu ifşa etti
28 Mart 2022 pazartesi gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Hafta sonu 933 lira olan gram altın saat 11.00 itibariyle 922 lira. Çeyrek altın 1.508 liradan satılıyor. Dolar 14.85 lira ile 15 liranın eşiğinde. Peki bu hafta altın ve dolar kaç lira olur? Para ve altın uzmanı İslam Memiş çok ilginç şeyler söylüyor.
Altın fiyatları 28 Mart haftasına yine kafa karıştırarak başladı. Geçen haftayı 933 liradan tamamlayan gram altın, hafta sonu değişiklik göstermedi. 28 Mart 2022 pazartesi günü piyasaların açıklaması ile birlikte altın fiyatları rotasını aşağı yöne çevirdi. Saat 11.00 itibariyle gram altının fiyatı 922 liraya kadar indi. Çeyrek altın 1.508 liradan satılırken yarım altın fiyatı 3.016 lira. Tam altın fiyatı da yine 6 bin liranın üzerinde satış fiyatı 6.015 lira. Dolar kuru 15 liranın biraz altında 14.85 lira civarında. Peki bu hafta altın fiyatları düşer mi çıkar mı? İslam Memiş 900 liranın altına inecek altın alım fırsatı verecek demişti. Bu gerçekleşir mi? Altın fiyatlarında ve piyasalarda akıl oyunları oynanıyor. İslam Memiş yeni 'taktik' deyip anlattı:
-Özellikle tekrar anımsatmak isterim ki küresel piyasalar kontrollü bir şekilde idare ediliyor. Yani, hiç bir fiyatlama özgür değil ve olması gerektiği gibi piyasalarda işlem görmüyor.
Ondan sebep mantık aramamak gerek. Bu süreci onlar istedikleri gibi yürütüyor ve istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Mesela Petrol. Petrol fiyatları ne zaman 115 doların aşağısına sarksa hemen ardından kötü bir haber akışı geliyor. Rusya operasyon süreci ve geçtiğimiz gün Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırı tevafuk değil di.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı ve üyeleri ve Merkez Bankaları yetkililerinin petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini söylemesi de tevafuk değil.
-Merkez Bankalarının yüksek faiz oranları karşısında altın ve gümüş fiyatlarının oldukça dayanıklı olduğunu gözlemliyoruz.
Dolar varlıklarının artışı karşısında emtia fiyatlarının oldukça dayanıklı çıktığını göz ardı etmemek gerek. Bu enflasyonist ortamda ve operasyon sürecinde altın ve gümüş fiyatlarının kontrollü bir şekilde yönlendirilmediğini bir düşünün.
İnsanlar şimdiden akın akın bankalara koşar, kağıt altınlarını fizikiye çevirmek ister. Tabii karşılığının olmadığını görünce ayrı bir şok yaşayacak orası ayrı. Küresel borsalar da bu sürece iyi dayandı. Aslında marifet borsalarda veya yatırımcılarda değil, marifet sistem çökmesin diye mücadele eden merkez bankalarında. Yatırımcıları oyalamak için, dikkat çekmemek ya da panik yaptırmamak için borsaların çöküşünü ötelemeleri lazım.
Ben borsa tarafında da çok pozitif değilim.
-(Altın fiyatlarında) bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler... Belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Bu yatay seyir ve belirsiz süreç ile birlikte yatırımcının kafası karışıyor. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar uzun vadede alım fırsatı kollayanlar için o fırsat gelmiyor. Bu süreci şöyle yorumlamak istiyorum. Merkez Bankaları faiz artırım sürecine girdi.