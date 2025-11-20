BIST 10.980
DOLAR 42,37
EURO 49,00
ALTIN 5.540,12

'İstemiyor' iddialarını yalanladı! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması

|
'İstemiyor' iddialarını yalanladı! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva hakkında açıklamalar yaptı.

'İstemiyor' iddialarını yalanladı! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması - Resim: 1

eşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın, Benfica'ya dönebileceği ancak Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuyu istemediği iddia ediliyordu.

16
'İstemiyor' iddialarını yalanladı! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması - Resim: 2

Jose Mourinho, Rafa Silva konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.

26
'İstemiyor' iddialarını yalanladı! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması - Resim: 3

Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

36
'İstemiyor' iddialarını yalanladı! Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması - Resim: 4

"GAZETECİLER BİR TABLO ÇİZDİ BİLE"

"Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Herhangi bir yorum yapmayacağım.

46