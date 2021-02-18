İsteği Masumiyet'te kriz çıkaran Deniz Çakır o isme yaklaşmıyor! Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ oynuyor
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinin setinde sular durulmuyor.
Yapımını Gold Film'in üstlendiği Fox TV'nin iddialı dizisi Masumiyet yayın hayatına başlamadan magazin gündeminde olay olmaya başladı. 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizinini setinde yaşananlar ortalığı karıştırdı.
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı dizide Çakır'ın isteği sette sorun çıkardı.
Masumiyet projesinin setindeki karavan krizinde iddiaya göre kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, ekipten aracının değişmesini istedi.
Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi.