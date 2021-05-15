İşte yılın aşkının fotoğrafı! Sibel Can ile Emir Sarıgül ile Ege'de teknede baş başa tatilde
Türkiye günlerdir bu iddiayı konuşuyordu. Sibel Can ile Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül aşk mı aşıyordu? Herşey iddia üzerinde kalmıştı. Sabah Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün aşkının fotoğrafını yayınladı.
Emir Sarıgül ile Sibel Can aşk mı yaşıyor? Magazin gündeminin ilk sırasındaki iddia artık ete kemiğe büründü. Sibel Can ve Emir Sarıgül, lüks bir yatta baş başa tatil yaparken görüntülendi. Sibel Can ve Sarıgül, Ege'de özel yatla çıktıkları mavi turda kameralara yakalandı.
Babası Mustafa Sarıgül yeni parti ile siyasi hayatına yeni bir sayfa açarken, oğlu Emir Sarıgül'ün 'evlenmek üzere olduğu' sunucu Buket Aydın'dan aniden ayrılmasının arkesinden yılın bomba aşkı patladı.
Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün gizlice aşk yaşadıkları ve Buket Aydın'la Sarıgül'ün bu sebeple ayrıldıkları iddia edilmiş ancak kimse bu aşkın belgesini bulamamıştı.
Sabah gazetesi yılın magazin olayının özel fotoğrafına ulaştı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı...