İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılan kelimeler! Şaka bile olsa söylemeyin

BU KELİMELERİ ŞAKAYLA BİLE SÖYLEMEYİN!

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir. Yargıtay aşağıdaki eylemleri hakaret kapsamında değerlendirmiştir.

Peki hangi kelimeler hakaret sayılıyor?