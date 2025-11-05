İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılan kelimeler! Şaka bile olsa söylemeyin
Yargıtay’ın verdiği kararlara göre, bazı ifadeler artık “hakaret” kapsamına girmiyor. Ancak, yine de bazı kelimeler var ki, bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil edebiliyor.
BU KELİMELERİ ŞAKAYLA BİLE SÖYLEMEYİN!
Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir. Yargıtay aşağıdaki eylemleri hakaret kapsamında değerlendirmiştir.
Peki hangi kelimeler hakaret sayılıyor?
İŞTE YARGITAY KARARINA GÖRE HAKARET SAYILAN KELİMELER!
* PİS ALMAN
* KÖPEK ADAM
* LANET KARI
* SENİN ADLİ DENGEN YOK
* YOBAZ
* SEN ESKORTSUN
* PİS GAVUR
* ŞARLATAN
* AYYAŞ