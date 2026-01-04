İşte Maduro'nun ABD'de tutulacağı yer! Hangi suçlardan yargılanacak?

ABD güçleri tarafından tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yargı sürecinde tutulacağı iddia edilen New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi, İhlas Haber Ajansı tarafından yerinde görüntülendi.

ABD'nin aylardır Venezuela'ya yönelik artan baskılarının ardından düzenlediği operasyonla yakaladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York kentinde yargı sürecini bekleyeceği merkez netleşiyor.

ABD basını, çiftin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne (MDC) sevk edileceğini yazdı. İhlas Haber Ajansı, federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci sırasında tutulduğu, yüksek güvenlik önlemlerinin bulunduğu ve Maduro'nun da sevk edilmesi beklenen MDC'yi yerinde görüntüledi.

MADURO VE EŞİ NEW YORK'TA YARGILANACAK

Venezuela'ya yönelik saldırının ardından ABD Başsavcısı Pam Bondi yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York'ta açılacak bir iddianame kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalacağını bildirmişti.

Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Maduro’nun uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı makineli silah ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile suçlandığını bildirerek çiftin "yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini" açıklamıştı.